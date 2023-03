A Colombia le faltó un bateo oportuno

Colombia regresa de su tercer Clásico Mundial disputado con la sensación que el bateo oportuno no llegó, y el pitcheo, al que se le puso el cartel del ‘talón de Aquiles’ por no contar con los abridores de experiencia en Las Mayores, José Quintana y Julio Teherán, salió de pie y cumplió.

El cuerpo de lanzadores dejó expectativas para el futuro y en especial por brazos potentes como el de Guillermo Zúñiga, protagonista de cierre ante México, con envíos de más de 100 millas, y se acreditó la única victoria nacional en el certamen.

Los números de Colombia a la ofensiva sentencian que no ligó: en 130 turnos con 15 peloteros, la novena pegó 25 imparables, anotó 12 carreras en las piernas de siete corredores, y 36 corredores alcanzaron las almohadillas. El promedio ofensivo colectivo colombiano fue de .240, que solo estuvo por encima del bateo de las selecciones también eliminadas de Nicaragua (.284), China (.254) e Israel (.243). Igual promedio ocupó su ‘bullpen’.

Los abridores y relevistas de Colombia forzaron 41 roletazos de out, solo superados en este apartado de estadísticas por Cuba (60) e Italia (46). Daniel Mavárez, cazatalentos de los Gigantes de San Francisco en Colombia, dijo que no hubo un lanzador con jerarquía. “No tenía staff de lanzadores. Y eso se necesita para ganar juegos”.

Si en el debut ante México, la tropa de Jolbert Alexis Cabrera se exhibió metida en el juego, sacando sus recursos a la defensiva y dando cañonazos, ante Gran Bretaña dejó cuatro peloteros esperando el remolque y dominados con roletazos que provocaron dos doble play.

Colombianos y británicos pegaron 7 imparables en todo el juego y cometieron dos errores en el triunfo de los europeos 7 carreras por 5. En todo el torneo, la artillería nacional bateó cinco veces para doble matanza.

En su tercera salida ante Canadá, Colombia fue amarrado a la ofensiva pese a pegar cinco imparables aislados en la blanqueada 5-0. En ese juego, Urshela fue el único que quedó esperando ser fletado a la goma.

Édinson Rentería, promotor de peloteros con su academia desde Miami, Estados Unidos, agregó que a la selección le faltó hacer ajustes de combinación. “Los lanzadores y bateadores en algunos momentos no respondieron y también faltó manejo en unas situaciones de algunos cambios. Uno lo ve desde afuera, pero hacia lo de adentro lo mejor es preguntar. El equipo debió aprovechar ante Gran Bretaña y Canadá, aunque no hay equipo grande. Lo he visto hace años en béisbol. Eso quedó atrás y hay que jugar”.

Daniel Mavárez subrayó en que faltó el batazo para empujar carreras. “Desafortunadamente vi un bajón ofensivo con Gio Urshela, Harold Ramírez y Jordan Díaz, parte central de la ofensiva. Hubo momentos arriba y abajo de Jorge Alfaro y Reinaldo Rodríguez. Eran los hombres para dar la pauta. El más destacado fue Óscar Mercado, y no hubo el ‘team work’. Eso le costó a Colombia”.