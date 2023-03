Colombia vs. México: ¡Vamos pa’ encima!

El barranquillero Nabil Crismatt, que en los últimos años ha sido relevista en Grandes Ligas, viene entrenando como abridor en los Padres de San Diego y en ese rol estará hoy ante México.

Crismatt, que ya lanzó de buena forma en el Clásico Mundial de 2017 frente al encopetado seleccionado de República Dominicana, espera lucirse de nuevo ahora que tiene mayor experiencia y recorrido a cuestas.

“En 2017 estaba empezando mi carrera apenas. Estaba en Clase A Fuerte. He crecido, he llegado al máximo nivel del juego y me siento mejor preparado para enfrentar cualquier clase de situación. Para eso estamos aquí, para ayudar a Colombia y llegar lo más lejos posible. Ojalá podamos llegar hasta la final y conquistar el título”, dijo el serpentinero currambero con mucha convicción.

Crismatt tomará el lugar que dejó vacante José Quintana, quien se lesionó en un juego de pretemporada con los Mets de Nueva York.

Ese inconveniente que sufrió Colombia en su rotación, fue considerado por algunos periodistas mexicanos como una desventaja para los ‘manitos’ porque “se venían preparando para encarar a Quintana”. No obstante, Benjamín Gil, mánager de México, no lo ve así.

“No es menospreciar ni mucho menos, pero si a alguien le debería preocupar esa situación es a Colombia, habían asignado ya a su mejor pitcher en contra de nosotros y se les cayó, desafortunadamente para ellos y para el torneo. No es fácil perder un pitcher de la calidad de Quintana”, dijo Gil.

“Muchos de mis peloteros ya conocen a Nabil, él jugó en México, y tengo más peloteros de la Liga Nacional que de la Liga Américana, por lo tanto ya lo han enfrentado varias veces. Fuese más difícil si el cambio era a última hora. Tuvimos tiempo de estudiarlo”, agregó el piloto mexicano.