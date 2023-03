¡Se viene el Clásico Mundial de Béisbol!

Esto pica y se extiende. Las emociones del béisbol colombiano no pararon con la disputa de la Liga Profesional y con la destacada actuación de los Vaqueros de Montería en la Serie del Caribe, en Caracas, Venezuela. Nuestra pelota caliente, a pesar del escaso apoyo que está recibiendo del estado (ver nota aparte), sigue sacando la cara por el país y diciendo presente en las competencias más relevantes.

Ahora la selección Colombia de mayores se alista para participar en el Clásico Mundial, el torneo entre naciones más importante en el mundo de los bates y las manillas. El debut en la edición 2023 se vivirá contra México, el sábado 11 de marzo, en el estadio ‘Chase Field’, en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), a partir de las 2:30 p.m.

Colombia, dirigida por Jólbert Cabrera, se encuentra en el Grupo C, con sede en Phoenix, junto a México, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. En el Grupo D, con plaza en Miami, jugarán República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel.

El Grupo A, que será acogido por Taiwán, está conformado por China Taipéi, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá, mientras que el B, que se disputará en Tokio, Japón, se encuentra integrado por el país anfitrión, por Corea del Sur, Australia, China y República Checa.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final, que se jugarán en el ‘LoanDepot Park’ de Miami, el viernes 17 y el sábado 18 de marzo.

Si Colombia clasifica de primero en el Grupo C se medirá al segundo clasificado del Grupo D. si pasa como segundo se enfrentará al primero del D.

EL VIAJE

La mayoría de integrantes del combinado patrio se encuentran en Estados Unidos haciendo la pretemporada de Grandes Ligas, sin embargo, unas diez personas, encabezadas por el gerente general, Jimmy Char Navas, partirán el lunes desde Colombia a territorio norteamericano.

“La Major League Baseball (MLB) cubre los tiquetes, la estadía y los viáticos (100 dólares diarios para cada uno de los 52 integrantes de la delegación). También proporciona los cascos, los juegos de cátchers, las bolas y los bates. Todo”, detalló Char Navas.

“La Federación Colombiana de Béisbol pagó todo lo que tiene que ver con los trámites de las visas, los viajes a Bogotá para sacarlas y todo lo demás”, agregó.

CALENDARIO

Los cuatro juegos de los nuestros en el estadio Chase Field en Phoenix (Arizona): sábado 11 de marzo, 2:30 p.m., Colombia vs. México; lunes 13 de marzo, 2:00 p.m., Colombia vs. Gran Bretaña; martes 14 de marzo, 2:00 p.m., Canadá vs. Colombia; miércoles 15 de marzo, 9:00 p.m., Estados Unidos vs. Colombia.

El equipo piloteado por Jólbert Cabrera encarará antes dos compromisos de preparación. Uno ante los Atléticos de Oakland, el miércoles 8 de marzo, a las a 3:05 p.m. (hora colombiana), en Mesa, Arizona. El otro enfrentamiento será contra los Medias Blancas de Chicago el jueves 9 de marzo, a las 3:05 p.m., en Glendale, Arizona.