“Vamos paso a paso, queremos construir cosas muy grandes”: Catalina Usme

Usme, de 33 años, cumple con su segunda participación en un Mundial. Su experiencia, con paso por dos ediciones de la Copa América y múltiples torneos con ‘la Amarilla’, es clave para liderar a un grupo que espera hace historia en el Mundial Femenino Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023.

La actual jugadora del América de Cali aseguró que con este resultado —victoria 2-0 ante Corea del Sur, en el debut— han hecho realidad un sueño que les permitirá seguir avanzando en el torneo.

"VIENE UNA GENERACIÓN QUE HAY QUE QUERERLAS"



Las palabras de aliento a las más jóvenes de Cata Usme y un mensaje especial en el gol a Linda Caicedo. #MundialFemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/pioVRW0ZRc — DSports (@DSports) July 25, 2023

“Estamos felices, esto fue lo que soñamos desde que llegamos acá. Vamos paso a paso, queremos construir cosas muy grandes con este equipo, nos preparamos muy bien”, manifestó.

Usme marcó a los 30 minutos, de penalti, el primer gol del combinado patrio en este Mundial, en el que está emparejado en el Grupo H junto con Corea del Sur, Alemania y Marruecos.

“Antes de patear (el penalti) todas se me acercaban y yo les decía que tranquilas. Me encanta la confianza que me tienen, más allá de la presión, sentía una emoción grandísima por poder abrir el marcador para mi equipo”, agregó.