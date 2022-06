Carlos Gruezo, el volante de la selección Ecuador que es juniorista

“¡Ay, no, eso fue muy fuerte! En último partido entre Colombia y Ecuador, me ponía triste con cada jugada gol de los dos. Cuando se acabó el partido y quedó empatado (0-0), me sentí feliz, un punto para cada uno. Mi esposo juega ahí y lo apoyaba, pero también estaba Colombia, que es mi sangre, es mi país, y eso no se olvida. Se le divide a uno el corazón”.

El volante del Augsburgo considera que se ha amoldado a Barranquilla porque “su cultura es muy parecida” a la de su tierra natal, Santo Domingo de los Colorados.

“Los barranquilleros son personas muy alegres y carismáticas. Mi esposa es muy frontal y directa, tiene un geniecito, como toda costeña, pero es una mujer centrada en lo que quiere, y eso es lo que más admiro de ella”, elogia Gruezo.

Su señora también tiene flores para el deportista por su sencillez y generosidad. “Es una gran persona, da la mano en todo momento. Muy amoroso. Con un temperamento fuerte, pero se le pasa por ser tan maravilloso. Mucha gente abusa de su gran corazón, pero para él la plata no es importante, no se fija, le gusta ayudar a la gente”.

En el desespero que tiene Chile por ir al Mundial así sea ganando en el escritorio, de pronto le van a poner una nueva demanda a Ecuador diciendo que Carlos Gruezo se ha vuelto colombiano. “Je. Nada de eso, yo soy completamente ecuatoriano”, aclara el volante por si acaso.