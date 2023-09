“No entendemos el estado tan deplorable de ese potrero en Tunja”: Puche

La cancha del estadio La Independencia de Tunja se encuentra administrada por la Gobernación de Boyacá, que poco y nada hace por su mantenimiento desde hace varios años.

“Desde hace meses se han venido quejando todos los equipos, sobre todo los muchachos que juegan de visitante, porque los que juegan de locales pues les toca… es un campo local y, como dicen, no van a patear la lonchera, pero evidentemente no hay derecho a que se mantenga en esa condición la cancha. Nosotros no hemos tenido conocimiento de cuál es el inconveniente para que esté así. Creo que fue una un momento de verano muy fuerte”, expresó el líder de Acolfutpro.

“No sé si es que no tiene el riego adecuado o no tienen la fertilización. No sé cuáles son los inconvenientes que presenta, pero es obvio que el cuido deja mucho que desear y tendrían que buscarse alternativas para jugar en un campo que genere mejores condiciones para el espectáculo del fútbol”, concluyó.