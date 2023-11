¿Carlo Ancelotti ya no va a Brasil? Así pinta el futuro del entrenador

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más apetecidos por distintos equipos y es que a sus 64 años suma 25 trofeos en su carrera como entrenador, destacando que es el único técnico que ha ganado las cinco grandes Ligas (Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania) y el que más Ligas de Campeones ha conseguido (AC Milan en 2003 y 2007; y Real Madrid en 2014 2022).

Por esto, en su momento sonó y hasta se confirmó como el director técnico de la selección de Brasil. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, había confirmado la llegada del italiano tras acabar su etapa en el Real Madrid, a la vez que Fernando Diniz, técnico del Fluminense, asumirá el cargo de seleccionador interino.

“Fernando Diniz es un entrenador con una propuesta de juego muy parecida a la del técnico que asumirá (la selección brasileña) a partir de la Copa América: Ancelotti. Tienen casi la misma propuesta de juego”, dijo en declaraciones a la televisión O Globo.

Pero ahora su llegada a la 'Verdeamarela' no está tan clara, según el medio Relevo. Al parecer, aunque hay un acuerdo de palabra, Ancelotti no estaría confirmado para dirigir a la selección brasileña. Inclusive, de acuerdo con el medio, Ancelotti estaría cerca de firmar una renovación de su contrato por dos años más con el Real Madrid y se quedaría hasta 2025.

Vale mencionar que Dani Carvajal pidió públicamente al Real Madrid la renovación de Carlo Ancelotti, al asegurar que "pocos entrenadores lo pueden hacer mejor" que el italiano, que, minutos después, agradecido por el gesto de su jugador, decidió dejar de hablar de su futuro al ser preguntado por la selección brasileña.



"Es uno de los técnicos que más me ha sorprendido junto a Zizou. Es con el que más tiempo he pasado y no para de reiventarse, de aportar su experiencia y se ve en el buen rendimiento que está dando en el Real Madrid. Por mí que esté todos los años que el club y él quisiesen porque hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que él", opinó Carvajal en rueda de prensa.