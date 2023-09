Ancelotti le traslada la presión al City en ‘Champions’: “Son los favoritos”

De momento, el técnico italiano se centra en comenzar con buen pie la competición ante el Unión Berlín. “Queremos empezar bien la fase de grupos de una competición especial para nosotros. Es una buena oportunidad al jugar en casa ante un rival que tiene buena organización, es contundente y sólido. Necesitaremos jugar un partido con la mejor intensidad”, advirtió.

Confirmó la titularidad de Lucas Vázquez por el lesionado Dani Carvajal y la entrada en el once de Luka Modric, con quien aclaró que, pese a cambiar de rol y tener menos titularidades, siempre mantendrá una gran relación.

“Luka está bien, hablo con él cada día y la relación no puede ser de otra manera. En el aspecto profesional, a veces puede pasar que el hecho de que no está jugando como antes le puede afectar un poco, pero no va a afectar a la relación personal, que siempre va a ser fantástica, también cuando nos vayamos de aquí”, afirmó.