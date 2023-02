“Vinicius es el jugador más determinante del mundo”: Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el brasileño Vinícius Júnior, autor este martes de dos goles en la victoria de su equipo, por 5-2, en su visita al Liverpool -en partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol- "es el jugador más determinante del fútbol mundial".



"Vinícius a día de hoy, en mi opinión personal es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuación, con goles y asistencias. Ojalá pueda seguir", dijo Ancelotti, que explicó en Anfield cómo vio el partido desde su perspectiva.



"Me recordó a la noche del Manchester City en semifinales. No digo que era previsible encajar dos goles, pero era previsible sufrir. Lo que ha pasado es que hemos sufrido mucho al principio. Afortunadamente como siempre sucede a este equipo, hemos tenido la cabeza fría y hemos ganado el partido con la calidad que tenemos", dijo.



"La delantera hoy ha sido muy eficaz, cada vez que hemos salido de la presión hemos creado problemas. Hemos poco a poco mejorado en defensa, sobre todo en la izquierda. En la segunda parte hemos marcado la diferencia", añadió Ancelotti, que explicó que intentó poner "una alineación más ofensiva" para jugar un partido distinto al que al final se dio.



"Marcar aquí podría ser importante, he apostado por una delantera peligrosa. Rodrygo ha hecho un trabajo fantástico a nivel defensivo y eso nos ha ayudado mucho. Hemos apostado para jugar un partido abierto", apuntó el italiano, que no quiso hablar de eliminatoria cerrada.



"Yo solo sé que hemos tomado ventaja en estos primeros 90 minutos y hay que manejar bien los segundo 90 en Madrid. Sigo pensando que el Liverpool es muy competitivo que hoy no ha creado problemas al principio del partido. Tenemos que sufrir también en el partido de vuelta"



“Claro que ganar aquí no es fácil, de manera contundente más complicado aún. Estamos muy satisfechos con esto. El equipo ha mostrado que está mejorando, que ha llegado después de un enero a un nivel bueno en febrero, donde uno necesita estar a tope, porque la temporada no para. Estamos satisfechos por hoy y confiamos en que podemos hacerlo bien”.