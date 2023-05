Camila Osorio: “Esto es una maratón y yo estoy al principio de mi carrera”

La colombiana Camila Osorio, que quedó eliminada este lunes en octavos de final del WTA 1.000 de Roma, la ronda más alta que ha logrado en torneos de esta categoría, aseguró que está muy contenta con lo que ha conseguido en tan poco tiempo y que este es solo el principio de su carrera.



Nacida en Cúcuta (Colombia, 2001), la joven tenista presentó batalla en Madrid ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del ránking, y en la tierra batida italiana tumbó la francesa Caroline García, número 4, algo que considera un privilegio y una oportunidad a partes iguales.



“Es chévere tener la oportunidad de luchar contra jugadoras tan grandes, con tanta experiencia y títulos. Tener semana tras semana esa posibilidad es un privilegio y una oportunidad para sacar tu tenis y para crecer. Esto no es quien llegue primero, esto es muy largo. Es una maratón y yo estoy al principio de mi carrera”, dijo a EFE en zona mixta.



La colombiana cayó ante la brasileña Beatriz Haddad Maia tras un complicado partido en el que necesitó de asistencia médica por molestias en la espalda que le impidieron dar su mejor nivel.



“Estoy cansada, la verdad. Llevo como cinco partidos seguidos y es duro. Y más a este nivel. Hice un movimiento extraño hace unos días pero no creo que sea nada, al final es lo que tiene la competición, es normal. Ahora regreso a Barcelona, entreno unos días y ya me recupero para Roland Garros”, explicó.



“Hoy no estuve en general muy conectada, no me sentí dentro durante todo el partido. No tuve casi oportunidades de quebrar y en general estuve como un poco abajo. En mis saques estaba pensando más en cómo tirar la pelota para que no me molestara la espalda y al final empecé a hacer dobles faltas. Pero bueno no me voy a quedar con eso con todo lo bueno de esta semana”, añadió.



Osorio disputó unos octavos de final de un Masters 1.000 por vez primera en su carrera, pero no le supuso ningún tipo de presión.



“He pensado más en dónde moverme y de sacar energía de dónde no había. No he tenido nada de presión, no estaba pensando en más allá”, dijo.



“¿Qué me hubiese gustado, de pronto, llegar a algo más? Sí (ríe). Me hubiera gustado aprovechar algunas pelotas que tuve. Hice muchos fallos que no tenía que haber hecho, mover más rápido las piernas... pero es lo que hay, hay que seguir”, indicó.



Pero reconoció que se lleva una gran experiencia de su paso por el Foro Itálico romano: “Pasé de tener tres pelotas de partido en el primero, ganarle a García en el segundo y estar en octavos de Masters 1.000. Me quedo con las buenas sensaciones, creo que estoy jugando bien en general y ahora lo que quiero es recuperar y recargar para seguir con la racha que llevo”.



La colombiana dejó a principios de año su Colombia natal y se mudó a Barcelona, pero por el momento disfruta del cambio.



“Me ha gustado mucho el cambio. España es increíble y Barcelona me encanta. Las personas con las que trabajo (su entrenador es el español Albert Costa) son grandes profesionales, excelentes personas y estoy muy feliz con ellos. El ambiente es muy chévere. Creo que lo que hemos venido haciendo ha funcionado”, manifestó.



Osorio ya mira a Roland Garros, torneo en el que el objetivo es pasar una primera ronda que, eso sí, ya no tendrá que disputar en Wimbledon.



“Estoy con los pies en la tierra siempre, pero con buenas sensaciones. Primero hay pasar la fase previa y luchar partido a partido. Me quedo también con que no tengo que jugar fase previa en Wimbledon (ríe)”, sentenció.