Hijo de LeBron James sufrió paro cardíaco durante entrenamiento

La información solamente fue revelada al público en la mañana de este martes, cuando el joven James, de 18 años de edad, quedó fuera de peligro gracias a la atención médica recibida tras el colapso que activó las alarmas en el complejo deportivo del alma mater de quien se perfila como una de las promesas más interesantes del baloncesto de primer nivel a futuro.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0