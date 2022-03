Brasil 4, Chile 0: a ‘la Roja’ solo la salva un milagro

Brasil, con goles de Neymar, Vinicius, el primero que marca con la absoluta, Coutinho y Richarlison, derrotó este jueves con autoridad por 4-0 a una selección chilena que está muy cerca de decir adiós al Mundial de Catar.



El equipo de Tite, ya clasificado para la cita mundialista desde hace algunas jornadas, solventó el encuentro en los últimos minutos de la primera mitad, con un penalti transformado por Neymar y un tanto de Vinicius que nació en un fallo de Claudio Bravo.



En un Maracaná en efervescencia, Coutinho, que había salido desde el banquillo por Lucas Paquetá, puso la puntilla a la Roja también desde el punto de penalti en el minuto 72. Richarlison pondría el cuarto en el 91.



Brasil, líder absoluto de las eliminatorias suramericanas, sigue invicto, con trece victorias y tres empates, y jugará la última jornada contra una Bolivia sin opciones, en La Paz.



Chile, que en ningún momento dio muestras de sacar algo positivo de tierras brasileñas, intentará el milagro de clasificarse para la repesca en casa ante Uruguay, que esta noche venció por 1-0 a Perú y cerró su billete directo para Catar.



Las dos selecciones comenzaron mordiendo en Río de Janeiro. A Brasil tan solo le hicieron falta treinta segundos para que Antony, que se estrenaba como titular, diera el primer aviso a Bravo.



Chile también mostró sus cartas desde el inicio: orden y agresividad, con una formación con tres centrales. Su estrategia también incluía protestar al árbitro cada falta, con Vidal como jefe de filas.



Superado el frenesí de los primeros minutos, Brasil se adueñó del balón y metió en su área a los de Lasarte, que se resignaron a cazar algún contragolpe y rezar en defensa.



Le costó a Brasil aprovechar el buen momento de Vinicius Junior. El extremo del Real Madrid pasó desapercibido en el primer tramo de la primera mitad, pero con el paso de los minutos empezó a conectar con Neymar.



Primero dejó al 10 solo dentro del área, pero el jugador del París Saint-Germain, objeto de duras críticas por su bajo rendimiento con el conjunto galo, no consiguió controlar como acostumbra a hacer.



Poco después le metió un pase al espacio dentro del área. Ney de nuevo pinchó en hueso tras una buena salida de Bravo.



El acoso brasileño ganaba en intensidad y terminó por desquiciar a un Isla derribó a Neymar en el área a cinco minutos del descanso.



El ex del Santos y Barcelona, necesitado de alegrías, no falló y abrió la lata para el líder.



A partir de ahí empezó el vendaval. Más suelta y con una afición enloquecida, Bravo, hasta ahora impecable, le entregó la posesión a Antony en un error fatal.



El extremo del Ajax levantó la cabeza y metió un pase raso hacia el área. Neymar dejó pasar el esférico para Vinicius, que dejó atrás a Paulo Díaz y cruzó raso para poner el segundo.



Primer gol del exjugador del Flamengo en su duodécimo partido con la selección brasileña y 2-0 en el marcador en un abrir y cerrar de ojos.



Chile en la lona. Sólo se salvó Eduardo Vargas, que se desfondó en el desierto en busca de un premio que nunca llegó.



La segunda mitad empezó con trabajo para el VAR, que anuló un gol de Arturo Vidal por un fuera de juego milimétrico.



Lejos de inmutarse, Brasil casi mete el tercero en una jugada de fantasía entre Fred, Neymar y Antony que salvó Baeza en el último suspiro cuando Paquetá ya a iba rematar.



Lo lograría de penalti, provocado por Bravo, que se tragó a Antony en el límite del área. Coutinho, otro que está en proceso de redención, certificó el tercero para los pentacampeones del mundo en el minuto 72.



Chile desapareció del mapa. En el resto de los minutos apenas intentó evitar una humillación mayor. Aunque todavía faltaba el tanto de Richarlison en el minuto 91 para finalizar una noche aciaga para la Roja.



En medio de la fiesta, Vinicius y Neymar vieron tarjeta amarilla y no jugarán ante Bolivia.