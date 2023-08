‘Chiquito’ Romero se agranda en los penaltis y Boca avanza a cuartos de final

Boca Juniors mostró hoy su nueva arma, Edinson Cavani, pero ni el goleador tuvo fuego ni su equipo pudo doblegar a Nacional, que con un 2-2 en tiempo reglamentario llevó la definición del cupo a los cuartos de final de la Copa Libertadores a los penaltis ganada por los argentinos (4-2).



El rival de los pupilos de Jorge Almirón se conocerá este jueves cuando Racing Club reciba al Atlético Nacional, que en la ida se impuso por 4-2 en Medellín.



Luego de ponerse dos veces en ventaja con los goles de Miguel Ángel Merentiel (m.12) y del peruano Luis Advíncula (m.47), y de sufrir los empates del conjunto uruguayo con Alfonso Trezza (m.16) y Juan Ramírez (m.75), el Xeneize logró meterse entre los mejores ocho del certamen.



Tras el empate sin goles en el estadio Parque Central de Montevideo, Boca tuvo que sufrir para transformarse en el primer equipo argentino matriculado en los octavos de final, pues River Plate y Argentinos Juniors sucumbieron a manos de los brasileños Internacional y Fluminense.



En tanto, con la eliminación de Nacional ya no quedan conjuntos uruguayos en esta competencia.



El primer tiempo tuvo un amplio dominio para el conjunto argentino, que tuvo el impulso anímico de contar con Cavani desde el comienzo en el once inicial planteado por Jorge Almirón.



Y a este envión se sumó el tanto en el minuto 12 de Miguel Ángel Merentiel tras un centro perfecto de Luis Advíncula que puso la pelota en la cabeza de la ‘Bestia’ para que abra el tanteador.



Poco duró este envión porque cuatro minutos después también de cabeza Alfonso Trezza logró sellar el empate con un certero remate que dejó con poco para hacer al portero Sergio Romero.



A partir de ese momento en el empate, Nacional creció y Boca disminuyó en su juego para transitar el mejor momento del partido del equipo visitante con Bruno Damiani como referente de área.



Luego del descanso, y con la rotación del banco de relevos Boca volvió a golpear al minuto 47 con una pelota que le quedó al peruano Luis Advíncula y sacó un remate cruzado que dejó estéril la respuesta de Salvador Ichazo.



Desde ese momento, el técnico Jorge Almirón optó por el recambio con las salidas de los experimentados Edinson Cavani y Marcos Rojo, para los ingresos de Darío Benedetto y Nicolás Valentini en el minuto 71.



Cuatro minutos después en una desatención defensiva llegó el empate de Nacional gracias a la irrupción de Juan Ramírez para silenciar a una Bombonera repleta.



El final del encuentro tuvo a un Boca intentando ante un Nacional replegado que no volvió a mover el marcador y derivó la definición en los penaltis.



En esta instancia desde los doce pasos Sergio Romero detuvo lo remate de Juan Ramírez y Daniel Bocanegra, Guillermo Pol Fernández erró su remate para el local y fue el juvenil Valentín Barco quien selló la clasificación de Boca a cuartos de final.



- Ficha técnica:



2. Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal (m.46, Bruno Valdez), Marcos Rojo (m.71, Nicolás Valentini), Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela (m.85, Exequiel Zeballos), Cristian Medina, Valentín Barco; Miguel Merentiel (m.58, Marcelo Weigandt) y Edinson Cavani (m.71, Darío Benedetto).



Entrenador: Jorge Almirón.



2. Nacional: Salvador Ichazo; Leandro Lozano (m.79, Lucas Morales), Diego Polenta, Daniel Bocanegra y Gabriel Báez; Yonatan Rodríguez, Diego Rodríguez (m.71, Juan Ramírez), Alfonso Trezza, Diego Zabala y Gonzalo Castro; y Bruno Damiani (m.71, Emanuel Gigliotti).



Entrenador: Álvaro Gutiérrez.



Goles: 1-0, m.12: Miguel Merentiel. 1-1, m.16: Alfonso Trezza. 2-1, m.47: Luis Advíncula. 2-2, m.75: Juan Ramírez.



En la tanda de penaltis anotaron por Boca Juniors: Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Falló: Guillermo Pol Fernández; y por Nacional convirtieron Diego Polenta, Emanuel Gigliotti; mientras que Sergio Romero le atajó a Juan Ramírez, Daniel Bocanegra.



Árbitro: el brasileño Anderson Daronco amonestó a Nicolás Figal, Luis Advíncula y Valentín Barco, Alfonso Trezza, Yonatan Rodríguez y Franco Fagúndez.



Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Alberto José Armando ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.