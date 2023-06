Benzema: "Mi sueño era terminar en el Madrid, pero tengo otra oportunidad”

Karim Benzema se despidió del Real Madrid tras catorce años de éxitos, como jugador con más títulos de la historia del club blanco, orgulloso de haber hecho historia en “el mejor club del mundo”, admitiendo que su “sueño” era retirarse de blanco pero decantándose por “otra oportunidad” que se le abre en el fútbol árabe.



“Es difícil hablar con mucha emociones, pero quería dar las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida, he tenido la suerte de poder realizar mi sueño de niño gracias al presi que hace mucho tiempo, cuando tenía 21 años, fue a mi casa con mis padres”, recordó con agradecimiento a Florentino Pérez.



“Cuando le vi dije, es el hombre que ha fichado a ‘Zizou’, a Ronaldo y ahora me quiere en su equipo. Muchas gracias, nunca voy a olvidar el Real Madrid, es imposible, es el mejor club del mundo y de la historia pero creo que hoy es el momento de irme, de ver otra historia”, explicó.



En su breve alocución, Benzema confesó haber cumplido sus sueños de infancia y repitió la frase de su presentación hace catorce años cuando aún no hablaba castellano. “Lo más importante para mí es lo que he ganado en el Real Madrid como un niño. Como dije el primer día: uno, dos, tres, ¡Hala Madrid!”.



También tuvo el delantero francés, de 35 años, palabras de agradecimiento a Carlo Ancelotti, que le acompañó en la despedida junto a compañeros como Thibaut Courtois, Luka Modric, Lucas Vázquez y Nacho Fernández, además de exjugadores como Roberto Carlos, Raúl González y Álvaro Arbeloa.



“Gracias al míster, que siempre me ha dado mucha confianza, desde el inicio, y nunca lo voy a olvidar de un entrenador top con el que he aprendido mucho”, resaltó.



En la parte final de su discurso, Benzema explicó brevemente la razón de un adiós inesperado. “No tengo muchas palabras porque es un día un poquito triste, porque me hace daño dejar el club. Tenía un sueño, firmar y terminar en el Real Madrid, pero en la vida hay otra oportunidad a veces y lo hago con mi familia”, explicó.



“Siempre veré los partidos del Real Madrid. Gracias a la afición por el empujón y por la fuerza para hacer buenos partidos. Gracias a todos de verdad”, sentenció.