Estos son los colombianos en Ligas Menores en la temporada 2022

Se presenta un caso particular con la situación Meibrys Viloria, quien fue invitado al Spring Training de los Vigilantes de Texas, pero no fue incluido en el roster de MLB. Sin embargo, EL HERALDO pudo constatar que se encuentra en ‘Taxi Squad’, es decir, viaja y entrena con el equipo, pero no está en la lista activa, aunque pudiera ser activado en cualquier momento.

También es importante recordar que aún no han comenzado las ligas de novatos en Arizona y Florida, por lo que los roster no han sido oficializados. En esta categoría participará otra camada de colombianos y se espera que algunos puedan subir a Clase A baja o alta durante la campaña.