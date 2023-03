Barranquilla casa del fútbol para mujeres futbolistas amputadas

En el Día Internacional de la Mujer, Barranquilla le ha dado un reconocimiento a una decena de mujeres del país con el lanzamiento de la primera concentración de futbolistas amputadas. Un homenaje que puede considerarse como un impulso a estas 13 jóvenes, madres de familia, abuela, migrantes, de cinco ciudades del país que desde una limitación física muestran su empoderamiento y sus aspiraciones.

“Primera dama queremos tener la oportunidad de tomarnos una fotografía todas con usted”, exclamó una de las mujeres futbolistas que vestidas con suéter y pantaloneta con los colores amarillo, azul y rojo para romper el protocolo y homenaje en el coliseo Sugar Baby Rojas.

Después de las palabras y presentación, la entrega de unos girasoles a cada una de las futbolistas seleccionadas, Verónica Alcocer tuvo también palabras de su apoyo para la iniciativa que tuvo la mirada de representantes de la Federación Internacional de Fútbol Amputados. Uno de ellos el estadounidense Fred Sorrell, Fred Sorrell, Presidente del Instituto Internacional de Deporte y fundador de Operation Go Quickly, y Delories Malchow, la primera mujer en Estados Unidos que practicó fútbol de amputados y cofundadora de este movimiento en este país.

“Aprovechamos el Día Internacional de la Mujer para dar a conocer nuestro interés que cualquier mujer de Colombia puede ser seleccionada. Que se enteren de nuestra intención a través de los medios de comunicación. Creo que somos los primeros en Suramérica que lo hacemos. Brasil tiene jugadoras pero aún dispersas, igual Argentina. Aprovechamos con la venida de Fred Sorrell y Dolories Sorrell para hacer unas clínicas con ellas y la presencia de jugadores como Amie Donathan, quien disputó con Estados Unidos el Mundial de hombres en Turquía”, explicó Édgar Blanco a El HERALDO.

Las tres futbolistas amateur de Colombia y que estarán con Donathan y entrenadores de Estados Unidos en el intercambio de experiencias en la cancha del Sugar Bay Rojas desde este jueves son de Barranquilla (4), Bogotá (4), Bucaramanga (2), Cali (2) y Montería (1).

La abuela de las futbolistas es Dianora Suárez Viloria, nacida en Venezuela con nacionalidad colombiana hace seis años. Esta mujer de cabello rubio, que en su niñez practicó gimnasia artística en el vecino país, y ahora madre de 4 hijos y quien uno de éstos la hizo abuela, vive en el barrio El Manantial. “Siempre me ha gustado el fútbol y un amigo Carlos ortega, también con una amputación hace un año me ánimo a practicar. Me ha dado mucha fortaleza”, cuenta Dianora Suárez.

La entrenadora de este grupo de mujeres es Kelly Peduzine y quien dice que está animada con el reto. “Es la primera vez que reunimos a este grupo y habrá que evaluarlas. Es interesante el reto. Tenemos que definir todo sobre todo por los desplazamiento de estas mujeres”.