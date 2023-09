Lucumí y Mina, bajas casi seguras de Colombia contra Uruguay y Ecuador

Es casi un hecho que el estratega no podrá contar con sus dos defensores centrales titulares en los dos primeros juegos, Yerry Mina y Jhon Lucumí, los cuales tienen unas lesiones que les impedirán, casi con seguridad, decir presente en los dos siguientes juegos.

En el caso del hombre del Bolonia de Italia, este tiene un problema en el recto femoral derecho y, según la información del medio radiobolognauno.it, esto lo tendría fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas, por lo que no estaría disponible para el timonel argentino.

Junto a él también está el futbolista de la Fiorentina, el cual no pudo completar el partido contra la selección de Chile al sentir una molestia en su pierna izquierda. Eso ha hecho que no vea acción con su equipo y que su regreso no esté definido.

Todo apunta a que ambos no podrán decir presente para los compromiso contra ‘la Celeste’, el jueves 12 de octubre en Barranquilla, y ante ‘el Tri’ el martes 17 del mismo mes en Quito por las fechas 3 y 4 de la Clasificatoria, respectivamente.

Pero ellos no son los únicos que le causan preocupación al cuerpo técnico del combinado nacional. El mediocampista antioqueño Juan Guillermo Cuadrado no ha podido jugar con el Inter de Milán debido a una tendinitis y, hasta el momento, no se sabe si actuará el próximo sábado ante Salernitana por la Serie A.