Mbaq 2023 tendrá 8.000 atletas para este domingo

Seis millones de pesos anunció la organización para el que llegue de primero a la meta en el maratón y en los 21 kilómetros. Orlando Ibarra, vicepresidente de la Federación Colombiana de Atletismo, aclaró que no hay avales para atletas extranjeros.

Los africanos fueron puestos sobre la mesa para conocer si podían ser inscritos. Rafael Olivo, gestor cultural en Santa Lucía y atleta consumado, preguntó en la presentación de la carrera sobre si podía ver el público y los atletas locales podrían correr contra los imbatibles kenianos. Las puertas se cerraron de tajo.

La carrera desde hace 9 meses abrió sus 8 mil cupos y cerró sus inscripciones. Hay unos tiempos y requisitos que se debían cumplir.

“Los avales para los kenianos tienen una recomendación de la World Athletic y no tenemos avales. Si no tiene el aval de la Federación Colombiana y de su país no pueden correr y de cualquier nacionalidad”, subrayó Ibarra.