¿Qué le pasará al recogebolas que lanzó un balón al campo en Huila-Equidad?

A través de un comunicado oficial, Huila rechazó la actitud del recogebolas, quien lanzó un balón al campo de juego y arruinó una situación de gol del equipo visitante en la agonía del juego.

“El presidente y los demás miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo Atlético Huila S.A. manifiestan a la opinión pública en general, el rechazo por el hecho ocurrido durante el desarrollo del partido Atlético Huila vs. La Equidad, en cuanto al comportamiento del recogebolas, el cual no corresponde ni se alinea con los valores que profesa esta institución”, expresó la escuadra de Neiva.

“Tomaremos las medidas pertinentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y pedimos disculpas al Club Deportivo La Equidad Seguros por el impase presentado. En el club siempre hemos trabajado con el respeto y honestidad que caracterizan todas nuestras actuaciones”, agregó.

El barranquillero Maruán David Issa, presidente del conjunto opita desde que fue adquirido por el mismo grupo económico que maneja al Independiente del Valle (Ecuador), aseguró en diálogo con EL HERALDO que él mismo presentó disculpas al presidente de La Equidad y al árbitro Jhon Ospina, quien le aclaró que la jugada era órsay.

“Ofrecí disculpas a La Equidad y al juez, que nos dijo que hubo fuera de lugar en la acción, pero eso no se hace, va en contra de todo lo que queremos de este equipo”, dijo Issa.

Se jugaba el minuto 93 en Neiva entre Huila vs La Equidad, el visitante llegaba con peligro al área opita y de la nada un recogebolas tira a la cancha otro balón y así evita una jugada de gol...



2 balones en el cancha



Increíble! pic.twitter.com/QoLVaoeZz5 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) October 3, 2023

Aunque se ha venido rumorando en algunos medios de comunicación, Issa prácticamente descartó que se vaya a decidir la salida del joven recogebolas, que hace parte de las divisiones inferiores del club.

“Es algo que no hemos tocado todavía. Muy probablemente no. Eso sí, tomaremos medidas para evitar que estas cosas se vuelvan a presentar. Este y cualquier otro caso de este tipo no debería ocurrir a ningún nivel en el club”, puntualizó.