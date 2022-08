Mucha emoción en los Intercolegiados

Los Juegos Intercolegiados siguen dejando grandes emociones en Barranquilla. Las justas deportivas desarrollaron su sexto día de competencias y poco a poco se van definiendo los clasificados a las rondas definitivas.

Después de acoger las semifinales del futsal profesional, el Sugar Baby Rojas se cambió al Voleibol. El IED Jesús Maestro continuó con su paso arrollador en la categoría juvenil femenino y aseguró su cupo a la siguiente ronda tras apabullar por un marcador de 25-8 y 25-10 al Instituto Experiencias Pedagógicas.

Otro de los grandes animadores de esta categoría, el colegio Buen Consejo, obtuvo la victoria ante el INEDIFI por 25-15, 25-14, en el que fue uno de los compromisos más vistosos de la jornada.

El cuadro de semifinales fue completado por el Nacional de Comercio (victoria 25-9, 25-13 ante Marco Fidel Suarez) y el Marie Paussepin (victoria 25-12, 25-18 ante Cotediba).

Las llaves en la categoría prejuvenil femenino quedaron compuestas de una forma muy similar con el IED Jesús Maestro vs. IED Marie Paussepin y el Inedefi vs. Experiencias Pedagógicas. Todos estos cruces, en ambas categorías, se jugarán hoy, desde las 8:00 a.m., en el coliseo Sugar Baby Rojas.