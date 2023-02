“Es un gran regalo de cumpleaños”: Einer Rubio

Un día especial que viene a compensar las dificultades que tuvo Rubio en el pasado.

"En los últimos kilómetros siempre tenía la incertidumbre de que venían a por mí, pero tenía fuerza, he aguantado muy bien y me ha dado para ganar. Para mí es algo muy especial para mi carrera deportiva; he tenido muchísimos problemas en los años anteriores, porque tenía fuerza pero llegaba a las carreras y no podía exprimirla".

Un triunfo "para mí, para mi familia, para Colombia... es un día increíble. Yo creo que ahora seguiremos por el camino correcto, trabajando duro para mantener esta línea. ¡Hoy además es mi cumpleaños! Qué regalo más grande que este…”, concluyó.