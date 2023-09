Arsenal derrota con lo justo al Everton en la Premier League

Pero el equipo londinense tienen muchos recursos. A Martinelli lo reemplazó Trossard, que marcó la diferencia sobrepasada la hora del encuentro, con el pase atrás de Bukayo Saka y el remate incontestable de la zurda del atacante, fichado el Brighton por 24 millones de euros y una pieza sustancial para Arteta: en los 26 duelos a sus órdenes, 12 como titular, ha producido trece goles. Tres como definidor (dos esta campaña) y diez como pasador.

La forma con la que abrió el pie izquierdo para conectar un remate nada simple, primero, y colocarla, después, al otro palo, inalcanzable para Pickford -incluso golpeó en el poste el balón antes de tocar la red-, agrandó los méritos del goleador para derribar al Everton, con el que su equipo había perdido en cuatro de sus últimas cinco visitas. No ganaba en Goodison Park desde 2017. Y sólo había vencido en once de sus once visitas más recientes.

David Raya fue el elegido para la titularidad en la portería del Arsenal. Su debut como ‘gunner’. Apenas tuvo trabajo. El Everton fue un equipo intenso, resistente, pero prácticamente inofensivo. Sólo tiró una vez a portería en más de hora y media de enfrentamiento. En cuatro de sus cinco encuentros, no ha marcado ningún gol.

Es antepenúltimo en la clasificación, con un punto de quince. Y sólo ha logrado dos victorias en sus últimos 16 partidos en esta competición, entre las once finales de la pasada temporada y las cinco de la actual.