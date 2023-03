Argentina se postularía para albergar el Mundial Sub 20

No es un juego. La FIFA ya tiene en su escritorio una propuesta por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para llevar a cabo en su territorio la cita ecuménica en caso tal que no se pueda realizar en la India. La razón tiene raíz política, puesto que el gobierno indonesio se niega a aceptar en sus tierras a la delegación de Israel —clasificado por méritos deportivos en el europeo Sub 19 del año pasado—.

Esto ha desencadenado una serie de problemas como la realización del sorteo que estaba agendado para la semana pasada y ahora fue pospuesto para este viernes. Sin mencionar, que faltan poco menos de dos meses para el torneo que dará inicio el 20 de mayo y terminará el 11 de junio del presente año.