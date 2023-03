Polémica por árbitro que utilizó su celular como VAR en pleno partido

La polémica situación se presentó justo cuando uno de los equipos se acercó al árbitro, Mohamed Farouk, para extender un reclamo en referencia a una jugada que resultado en gol a favor del equipo rival.

Ante esto, Farouk no dudó en ir a verificar el juego. No obstante, lo insólito ocurrió cuando el juez, tratando de ocultarse de la mirada de todos los presentes, en lugar de acudir al VAR, decidió revisar su teléfono móvil durante quince minutos para, posteriormente, declarar nula la anotación.

Observe a continuación el momento exacto en el cual el árbitro decide acudir a su teléfono para “verificar” la jugada:

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj