“Aparecí como integrante de las Farc”: Javier Hernández cuando sacaba su visa

"Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", relató durante el programa ‘Blog Deportivo’.

Debido a esto, el periodista indicó que debió escribir una carta al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, solicitando fuera aclaro este mal entendido con la embajada de Estados Unidos.

"El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: 'Usted es fariano'", manifestó.