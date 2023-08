Anthony Zambrano confirmó que estará en los Juegos Nacionales por Atlántico

Zambrano confirmó su presencia en los Juegos Nacionales representando al Atlántico.

“Estoy enfocado, un poco alejado de Barranquilla, un poco alejado de lo mío, pero buscando mis sueños, que es lo más importante. Es un hecho que voy a disputar los Juegos Nacionales con Atlántico. Me motivaron muchas cosas, pero especialmente que me van a servir como preparación para mi gran objetivo, que son los Juegos de París. Así que estaré en el Eje Cafetero dando lo mejor por el departamento. También se vienen los Panamericanos. Hay carreras por delante y me siento fuerte, eso es lo realmente importante en estos momentos”, concluyó.