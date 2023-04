Ángel Barajas: un campeón que llegó para quedarse

El Ángel Gabriel que llegó por segunda vez a la gimnasia era una persona muy diferente. Se comprometió con sus nuevos sueños y cambió radicalmente su enfoque de vida. La medalla olímpica comenzó a ser una obsesión y eso es lo único que pasaba por su cabeza.

Ocho largas horas son las que dura intentando mejorar su nivel. Es la misma rutina todos los días. Se levanta desde las 5:00 a.m., llega a las 6:45 a.m., al gym y, de ahí, no sale hasta que el sol se esconde de la vista del horizonte. Utiliza dos horas para asistir a clases virtuales en la Institución Kuepa, de Bogotá, aunque eso solo sea de martes a viernes. Sin embargo, cuando quieren ser las 7:00 p.m., el actual medallista mundial junior ya está dormido.

No tiene vida social, tampoco muchos amigos cercanos. No le llaman la atención las fiestas, prefiere quedarse en casa leyendo o viendo películas. Todo hace parte de su enfoque de campeón. Cuida mucho su alimentación y se preocupa en sobremanera cuando tiene que pecar con alguna comida chatarra.