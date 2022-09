Andy Ruiz venció a ‘King Kong’ Ortiz y reta a Wilder

"Dije que me iba a llevar la victoria, me puso mal un poquito pero gané, estoy listo para pelear por el campeonato mundial, quiero volver a tener el cinturón", dijo Ruiz, quien podría enfrentar en el 2023 al ganador entre el estadounidense Deontay Wilder y el finlandés Robert Henelius, que pelearán en octubre próximo.

Ortiz confirmó que a pesar de su edad no piensa en el retiro y levantó la mano para una revancha con Andy Ruiz. "Estuvo bien la guerra, me gustó, decían que el 'King Kong' estaba viejo y ya vieron que no", señaló el cubano.