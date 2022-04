Amigo de Freddy Rincón contó detalles de los momentos previos al accidente

La primera, fue el hecho de insistir con festejar en una casa donde se guardaba luto.

“Habíamos planeado un pastel para otra sobrina que estaba cumpliendo años. Freddy baja a celebrarle, me toca la puerta del cuarto, dentro de mí digo: 'Freddy, no, qué hago', le dije: 'prenda los bafles, pero no haga bulla, porque estoy de luto'. Me dice: 'Harold', ¿será que puedo?, tomate una cerveza'. Le dije: 'No, estoy de luto'. Me dijo: '¿Podemos escuchar música suavecito?'. Le dije que sí. Él le cantó el cumpleaños a mi sobrina con mi esposa”, añadió Saa.

Junto a las dos mujeres, Édinson Ruiz, exalcalde de Buenaventura, y otras personas, Rincón continuó la celebración.

El segundo momento llegó: Hárold recuerda que durante el agasajo escucharon el tema ‘Tomas mis manos’ de Willie Colón. "La canción me gusta mucho a mí, desde siempre la colocaba y Fredy me decía: “no te puede faltar”.

Es una canción que se refiere a la muerte.

“Por tenerte en mis brazos. Pero toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos yo soy la muerte, yo soy la muerte”, dice una parte de la melodía.

“Ellos (quienes estaban en la fiesta) estaban hablando de la muerte de mi sobrina y Freddy estaba allí. Él sube con otra persona y Freddy le dice “están hablando de muerte” ,venga hablemos de otra cosa. Allí comieron, después baja y se despide de mí”, contó entre lagrimas el artista.