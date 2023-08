“Real Madrid hizo un gol igualito al de Equidad y no lo anularon”: García

Con algo de orgullo e ironía, Alexis García manifestó: “Es lindo salir felicitados hasta por los jugadores del rival”.

García calificó de “escandalosa” la agresión sobre el asistente 2, Elkin Echavarría en la agonía del juego, justo después del gol anulado a Yóiver González, defensa de Equidad, algo que el DT consideró injusto, a pesar de que la mano es clarísima.

“Salir un árbitro herido de Techo me parece escandaloso. La tribuna de nosotros, que está detrás del banco nuestro, lo único que hace es ver fútbol. Eso merece ser revisado, me da mucha tristeza por el espectáculo que dio La Equidad en el segundo tiempo y me da mucha tristeza que no hayan validado el gol, vi uno igualito del Real Madrid y veo muchos de eso en Argentina, y no veo el motivo para anularlo”, manifestó.