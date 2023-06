Alcaraz vence a Tsitsipas y se cita con Djokovic en semifinales

Así le recibió una intensidad de fuego, le arrebató el servicio en el tercer juego y en media hora de relojero suizo le colocó un set por debajo y con la moral comida.

Alcaraz batallaba contra el griego, sí, que no deja de ser un tenista de mucho talento, cuatro del mundo por algo, pero sobre todo pareció preocupado por divertir al público, que el espectáculo no decaiga pese a que el marcador no diera pie al suspense.

Así desgranó el abanico de su arte, de golpes de todos los colores, de sus ya legendarias dejadas, de todo el arsenal del que es capaz para regocijo de los espectadores que no querían perderse ni una miga del manjar.

Su brazo derecho dictó el juego y de poco valía que el griego tratara de buscarle las vueltas, subiendo a la red o variando la posición, Alcaraz siempre encontraba un hueco para superarle.

Si el primer set fue vertiginoso, el segundo tampoco tuvo respiro y apenas consumida una hora ya dominaba 4-1, mientras el griego, brazos en jarra, gesto torcido, mirada lacónica, se resignaba un poco más a su papel de comparsa, alentado por el respetable que anhelaba que el show no terminara tan pronto.

Sin herramientas para solucionar el castigo, Tsitsipas se fue embarrando en la arcilla donde hace dos años dejaba escapar una final tras ganar los dos primeros sets contra Djokovic.

Aquel día el griego no fue capaz de destronar a la generación anterior y ahora se vio ya superado por la siguiente.

El cierre del segundo set fue un buen ejemplo del desquicie del heleno, amonestado por la árbitro por su tardanza en servir y con una doble falta.