Alcaldía de Barranquilla le dice no a las mallas en el estadio Metropolitano

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, afirmó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

“La malla es enjaular al hincha. Eso es una muestra de que no se pudo frenar a quienes buscan acabar el fútbol. Esto no se soluciona encerrando a las barras como si fueran animales”, aseguró Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

“No estamos de acuerdo con que haya que poner vallas para generar seguridad. Las vallas no promueven la convivencia en el fútbol”, declaró Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá.