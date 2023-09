“Hemos conformado uno de los mejores equipos de la historia”: Caparroso

“El hambre de gloria está intacto. Nosotros sabíamos que, ante el reto de ganar un torneo internacional, había que darle prioridad al segundo semestre, entonces no podíamos gastarnos el presupuesto del año en el primero, donde solo teníamos el torneo local, el cual ya habíamos ganado siete veces de forma consecutiva. El plan estratégico hoy es priorizar el torneo internacional. Igual creo que para el torneo anterior hicimos un equipo muy bueno, que podía pelear, tranquilamente, por los cuatro primeros puestos. Un equipo que sino no fuera por la cantidad de lesiones que tuvimos me atrevo a decir que llegábamos a la final Ahora en este segundo semestre se viene el torneo internacional —la Liga Sudamericana—, que es la obligación de nuestro equipo”, afirmó.