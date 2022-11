30 mil israelíes irán a Qatar y "no hablarán hebreo" ni "llevarán símbolos"

"Es cierto que habrá gente de Irán, Arabia Saudí y de países árabes vecinos de Qatar. Probablemente sean muchísimos, pero nosotros intentaremos no ir con símbolos judíos o israelíes, no hablar hebreo en las calles y mantener un perfil bajo", comenta a EFE, aunque dice no tener miedo al tratarse de un evento masivo, "con gente de todo el mundo y una atmósfera internacional".

En el grupo de Facebook, Amit halló no solo una red de ayuda mutua sino también incontables consejos sobre cómo comportarse en Qatar, cómo mantenerse segura y qué hacer en caso de emergencia, considerando que no hay relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sobre esta cuestión, si bien el Ministerio de Exteriores israelí no lo ha anunciado formalmente, medios locales confirman que habrá presencia consular sobre el terreno para ayudar a quienes requieran asistencia. Esta representación se extenderá solo mientras dure el torneo, tras el cual Qatar volverá a imponer el veto a israelíes que levantó temporalmente en ocasión del Mundial.