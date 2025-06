Ambiente caluroso, ardiente, de esos que que hacen mella, que pasan factura, es el que le espera a selección de Perú, en ‘el Metro’, donde enfrentará este viernes a Colombia, por la jornada 15 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

Poco a poco el ‘Coloso de la Ciudadela’ se va vistiendo de amarillo para albergar un duelo clave para el equipo de Néstor Lorenzo en el clasificatorio. Un triunfo prácticamente lo asegura en el Mundial, pero para lograrlo deberá sufrir, o por lo menos eso es lo que se ha visto en los dos últimos partidos de local, cayendo ante Ecuador (1-0) y empatando frente a Paraguay (2-2).

Jhonny Olivares Los hinchas de Colombia en su ingreso al estadio Metropolitano.

La afición tricolor llega optimista. Pese a los últimos tropezones, la confianza parece estar intacta, y eso se ve reflejado en el sentir del hincha, que desde bien temprano empezó a arribar al ‘Metro’ para disfrutar de un gran partido, ante un rival que llega con la ‘soga al cuello’, pero que no deja de ser complicado. Ya lo demostró en su última visita, en la Eliminatoria a Catar 2022, cuando se impuso por 1-0, con gol de Edinson Flores.

La canción ‘El ritmo que nos une’, de Ryan Castro, que se hizo popular en la Copa América de Estados Unidos 2024, es hoy el himno de ‘la Tricolor’. Sus notas se escuchan una y otra vez en los parlantes de un ‘Metro’, para animar a una afición que espera ansiosa por el pitazo inicial, mientras disfruta de un ambiente previo acogedor.

Jeisson Gutiérrez La temperatura está fuerte en el estadio Metropolitano.

Todo está listo para que a las 3:30 p.m. ruede el balón y Colombia se juegue una clasificación más al Mundial, sin Luis Díaz, principal ausencia por suspensión, pero con James, Jhon Jáder, Lerma, Jhon Arias, Vargas, Lucumí, Ríos, Daniel Muñoz y todo ‘el combo’ de Néstor Lorenzo.