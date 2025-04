Hay profesor Sebastián Viera para rato. No se rinde. No está decepcionado. No es debut y despedida. Sebastián Viera se mantendrá ligado al fútbol como entrenador después de su primera experiencia como tal, la cual acaba de culminar en el Real Cartagena.

El legendario ex arquero y ex capitán de Junior siente que posee la capacidad para extender su carrera desde el banco técnico, y cree que su estancia en el cuadro heroico, a pesar de que no terminó como esperaba, resultó muy beneficiosa.

¿Cómo toma su salida del Real Cartagena?

La salida la tomo bien, la tomo como debo, natural, normal, y fue una decisión que tomamos entre todos. Viendo y haciendo un panorama de todo, pensamos que era lo mejor.

Teniendo en cuenta los resultados y que tenía más del 60 % de rendimiento en su acumulado en el Real Cartagena, ¿no le pareció injusta la decisión?

No, no, es que nosotros no salimos por algo futbolístico, vos lo decís, tenemos más del 60 %, tenemos un 64 % de rendimiento al día de hoy, pero antes de que empezaran todos los problemas con el tema del Torneo Sudamericano Sub-17 teníamos el 76% de rendimiento. Después venían los cuatro partidos consecutivos de visitante por el Sudamericano, y eso complicó un poco, pero no, como te dije antes, fue una decisión que tomamos entre todos.

¿Cuál cree que fueron las causas de los malos resultados en los recientes partidos?

Las causas fueron lo que dije antes, hace un mes teníamos un porcentaje muy alto de rendimiento, un 76% más o menos. Después se metió el Sudamericano, salimos de nuestra sede durante un mes, estuvimos entrenando en una cancha con ningún tipo de comodidad para trabajar, tanto dentro de la cancha como afuera. Empezamos a jugar cada 10 o 11 días partidos de visitantes, cuatro seguidos de visitantes. Y es complicado cuando uno solo puede jugar de visitante, y ves que los rivales empiezan a sumar en algunas fechas que a uno le aplazan porque eran partidos como locales. Y después también, la última semana, cuando jugamos los partidos locales, que volvimos a casa, fue muy complicado. La parte emocional de todo no era la mejor, por diferentes circunstancias, que no viene al hecho contarlas, pero el equipo emocionalmente no estaba bien.

¿Le quedaron ganas de seguir la carrera como entrenador o lo va a meditar?

Sí, de hecho estoy terminando la licencia, yo sigo con esto. Voy a seguir dirigiendo seguramente, voy a seguir preparándome, estudiando. Bueno, soy hombre de fútbol, ¿no? Toda mi vida estuve en fútbol y voy a seguir en el fútbol.

¿Es más difícil de lo que esperaba?

No, no es más difícil. Es otro cargo, otro tipo de tareas, pero no. Además tenía un muy buen equipo de trabajo que me ayudó muchísimo.

¿Cree que pesó en algo su identificación con Junior el hecho de que parte de la hinchada le estuviera metiendo presión y pidiendo su salida?

No, no lo vi así nunca. A mí nunca me han faltado respeto. Al contrario, siempre recibí un apoyo muy grande. A lo primero hubo un poco de incertidumbre, porque, como todo, era nuevo en esto. Pero después los resultados nos acompañaron. ¿Presión? Nunca sentí presión. Nunca sentí presión por parte de nadie. Ese no es el tema. Y después, si pidieron mi salida o no, nunca me lo dijeron. Salimos por algo que hablamos entre nosotros.

¿Cuál de los jugadores jóvenes del Real Cartagena va a dar de qué hablar a futuro?

Hay buena cantera, tienen que trabajar muy bien, tienen que trabajar más, pero tienen de dónde agarrar. Es hacer un buen trabajo, con buena planificación, un buen proyecto, pero lo más difícil lo tiene que es la calidad de los jugadores, falta el hacer el proyecto y ejecutarlo.

¿Ha recibido ofertas de otros clubes para dirigir?

Sí he recibido ofertas de otros clubes, pero bueno, es un momento que quiero dedicarle un poco de tiempo a mi familia, que es lo que dejé de lado. Tengo que analizar bien la situación, no me voy a desesperar tampoco por irme a otro equipo, y nada, seguirme preparando y seguir mejorando en todo aspecto. Si viene algo que nosotros creamos que es bueno, lo tomaré.

¿Un proyecto como el Barranquilla FC le llama la atención?

El Barranquilla es un buen proyecto, tiene todo para trabajar, obviamente que los proyectos con seriedad y con infraestructura, con ganas y dándole la importancia que tienen, son buenos. Hoy en día hay un cuerpo técnico que asumió hace poco (Grigori Méndez), que está haciendo las cosas lo mejor que puede y hay que apoyarlo.

¿Cómo ve a Junior, el regreso de Teófilo Gutiérrez y la labor de César Farías?

El regreso de Teo lo veo muy bien, Teo está donde quiere estar, eso es bueno, está dando lo mejor de él. Junior ha cambiado en todo aspecto, tanto dentro de la cancha como afuera. Creo que es muy positivo. La labor de César Farías pasó por un momento incómodo de resultados, pero ahora está muy bien, está en primero, hay que apoyarlo, está haciendo un buen trabajo. Hay grupo de jugadores que es importantísimo. Yo veo bien a Junior, lo veo con muchas posibilidades para ganar el torneo.