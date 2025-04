Dio un paso al costado. En vista de la presión de buena parte de la afición y de la prensa bolivarense, Sebastián Viera y la directiva del Real Cartagena, según información conocida por EL HERALDO, llegaron a un mutuo y cordial acuerdo para cortar el vínculo contractual que tenían hasta diciembre de 2025.

Leer también: Barristas del Real Cartagena invaden la cancha e increpan a los jugadores: “No le estoy robando a nadie”, dijo Marrugo

El uruguayo deja la dirección técnica del equipo heroico tras la derrota 3-2 ante Jaguares de Córdoba, el domingo anterior, donde un grupo de barristas invadió la cancha del estadio Jaime Morón, en los últimos minutos, para increpar e insultar a los jugadores y al cuerpo técnico.

Luego del partido, correspondiente a la jornada 12 del Torneo de Ascenso, el Real quedó en la sexta posición de la tabla con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Viera había expresado, en la rueda de prensa posterior a ese cotejo, que no tenía inconvenientes para apartarse del cargo si la dirigencia que maneja el club y el entorno general, periodistas y aficionados, consideraban que él no era la persona indicada para conducir a los auriverdes.

Leer también: Willer Ditta sufre accidente de tránsito en México

“Antes de que me pregunten si voy a renunciar, quiero decir que nosotros trabajamos para que las cosas salgan bien, tenemos un trabajo honrado, pero, obviamente, si las personas que están al lado, los directivos, la hinchada, o lo que sea, piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Nosotros no somos testarudos ni nada por el estilo, nosotros acá vinimos a sumar, no vinimos para a restar ni nada. Si ganas, agarras confianza de nuevo y cambia todo. Hace un mes teníamos el 78% de los puntos disputados, y un mes después perdí dos partidos seguidos de local y se te viene todo en contra, son momentos, vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero si los que están en el club o los que están al lado piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición”, recalcó el ex arquero charrúa.

Leer también: “Si piensan que soy el problema, pongo el cargo a disposición”: Sebastián Viera

El legendario ex capitán de Junior condujo exitosamente al Real Cartagena en el segundo semestre del año pasado y estuvo muy cerca de conseguir el ascenso, en medio de una polémica con la Dimayor, Unión Magdalena y Llaneros FC por vacíos en el reglamento sobre el sistema de ascenso, algo que todavía se está dilucidando en el Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS.

En este primer campeonato de 2025, el cuadro heroico se ha movido entre altibajos, pero todavía se encuentra metido entre los ocho mejores de una competencia compleja y en la que ya suma 13 años consecutivos sin lograr el objetivo de ascender.

El Real Cartagena confirmó la noticia a través de un comunicado.