Se le salió el paisa. Hernán Darío Herrera, entrenador del Once Caldas, no disimuló su disgusto con el árbitro Jhon Hinestroza tras la derrota 1-0 ante Deportes Tolima, que lo dejó por fuera de la final de la Liga II.

Leer también: América 1, Junior 0: demasiada incapacidad

El entrenador antioqueño, con el marcado acento y la terminología de su tierra, se desahogó en la rueda de prensa posterior al partido.

“Da verraquera. Da verraquera. Da putería que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje nos lo quite. ¡Da putería! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque nosotros hemos luchado, el Once ha luchado, el Once ha trabajado. Un señor que no pite un penal de esos, que no mire el VAR, ¡es un descaro!”, expresó Herrera notablemente enfadado.

Leer también: “Necesitábamos ganar, pero no tuvimos la capacidad de hacer los goles”: César Farías

“¿Qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen, no me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! ¡Castíguenlos! No a los entrenadores ni a los jugadores, que se están matando allá, se están matando. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final, porque nos la quitó. Entonces, piensen un poquito más. Y no necesitamos ayuda de nadie, no necesitamos ayuda de nadie”, agregó el experimentado timonel.

Leer también: Lista la final de la Liga-II: Tolima ante Nacional

En medio de su descarga, Herrera apuntó irónicamente que deben sancionar al periodista Carlos Antonio Vélez porque él consideró en la transmisión que era “un penalazo” la jugada en la que Junior Hernández, lateral del Deportes Tolima, forcejea con Joel Contreras, extremo del ‘Blanco Blanco’.

“Yo estaba viendo el video acá. ¡Castiguen a Carlos Antonio Vélez, hombre! ¡Penalazo! ¡Penalazo, dijo! ¡Entonces castíguenlo! ¡Castíguenlo porque dijo penalazo! ¡No nos castiguen a nosotros, hombre! Ellos son los que están viendo allá tranquilos el partido, nosotros estamos acá ‘llevaos del verraco’ en la raya esa. Pero dice penalazo. Y el señor (el árbitro Hinestroza): ¡Juegue rápido! ¡Juege rápido, para no pitar el penal! ¡Juegue rápido! No nos dejaban ni mirar el VAR, ni nada. Muy verraco, muy verraco”.