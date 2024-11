Jorge Luis Pinto está cerca del objetivo. El entrenador santandereano, que llegó a mitad de año a Santa Marta con el compromiso de ascender al Unión Magdalena a la primera división, quedó a unos pasitos de cumplir su misión al vencer 2-0 al Real Cundinamarca y pasar a la final como líder del cuadrangular semifinal A de la Primera B.

Fabián Cantillo y Cristian Sención anotaron los goles del cuadro bananero a los 45+4 y 59 minutos, respectivamente. Pero la sola victoria no le bastaba a los dirigidos por Pinto para conquistar el tiquete a la instancia decisiva, debían hacer fuerza para que Cúcuta, que empezó la jornada en primer lugar, no ganara en su visita al Atlético Huila, y en efecto, no lo logró. El conjunto opita impidió el triunfo motilón y el cotejo culminó igualado 3-3.

Así las cosas, Unión, con el acompañamiento de su público, pudo festejar el paso a la final, que no le garantiza todavía el ascenso. Debe derrotar a Llaneros, que superó de local 4-2 al Deportes Quindío, y se convirtió en finalista del grupo B.

La escuadra de Villavicencio, campeona de la primera parte del año, ascenderá directamente si se impone en el certamen de la segunda parte de 2024. Si en cambio es el Unión Magdalena el campeón del segundo semestre, se tendrá que medir nuevamente a Llaneros FC en la gran final del año. El triunfador sí asegurará su cupo en la principal categoría del balompié nacional. El subcampeón chocará contra Real Cartagena, que sería el mejor de la reclasificación (no finalista).

La clasificación de Llaneros al doblegar a Quindío, imposibilitó el paso del club heroico a la final del segundo semestre. Los pupilos de Sebastián Viera vencieron 1-0 al Orsomarso, en calidad de visitante, en medio de un partido angustioso, con un penalti atajado por el portero barranquillero Aldo Montes.

Real Cartagena sufrió muchísimo en las postrimerías del juego, con el acoso ofensivo de Orsomarso, que luchó hasta el último minuto, pero finalmente pudo cantar victoria con una solitaria anotación de Brayan Benítez.

Resultados

Grupo A: Unión Magdalena 2, Real Cundinamarca 0. Atlético Huila 3, Cúcuta Deportivo 3.

Grupo B: Orsomarso 0, Real Cartagena 1. Llaneros FC 4, Deportes Quindío 2.