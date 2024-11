Debido a que Jarlan Barrera supuestamente había realizado unas declaraciones previas al juego con el Deportivo Cali, en las redes sociales se armó una polémica por parte de las páginas que son seguidores del Junior de Barranquilla.

Néstor Lorenzo reveló si ‘Juanfer’ Quintero dejará la Selección para ir con Racing, previo a la final de la Sudamericana

Caimanes vence a Vaqueros con un no hit – no run de Christian Allegretti

Ecuador 4, Bolivia 0: ‘la Tri’ recupera la memoria con una goleada en casa

“A Barranquilla no iremos a regalar nada. Nos traeremos los 3 puntos y no lo digo con rencor. En nosotros no está si el Junior clasifique o no. Yo personalmente me jugaré una final”, fue lo que dijo supuestamente Barrera.

Pero él mismo señaló mediante su cuenta de Instagram que nunca había dicho eso: “Quiero desmentir las declaraciones que han salido publicadas recientemente en algunos medios y páginas digitales respecto al partido con Junior en Barranquilla. Esas afirmaciones no fueron realizadas por mí”.

Instagram @jarlanjbarrera Comunicado de Jarlan Barrera

“Hago un llamado siempre, con el debido respeto, a verificar la veracidad de las informaciones y a no difundir falsos testimonios a fin de evitar malos entendidos o posibles daños (...) Quiero agregar, enfáticamente, que responsabilizo a todos los medios digitales que inventaron una falsa entrevista, por cualquier daño que se produzca a mi integridad física”, dijo.

Por este caso, la panelista del VBar de Caracol Radio, Melissa Martínez, que deben dejar a Jarlan Barrera en paz, pues todavía recuerdan su pasado en el Junior y los seguidores no le perdonan botar el penal de la final de Copa Sudamericana.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género

“Voy a defender a Jarlan Barrera, a veces siento que hay gente muy irresponsable. Todas las mañanas miro toda la información y me puse a escuchar que siete colegas aseguran que Jarlan dijo que iba a jugar una final ante Junior y luego de los insultos en las redes sociales le tocó poner un comunicado diciendo que nunca dijo nada. Creo que antes le gustaría volver a Junior. Déjenlo en paz, quizás no es santo de devoción de la hinchada”, explicó Melissa.