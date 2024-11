El karate del Atlántico le volvió a dar otra medalla al departamento gracias al destacado triunfo de Maricarmen Ordosgoitte Ospino en la categoría de los (-55 kg), quien se impuso en su tercer combate de jornada por superioridad técnica a la antioqueña Sharay González, para llevarse esa tercera medalla del Karate en los I Juegos Nacionales de la Juventud y la segunda de bronce para nuestras atletas.

La gesta la inició Ordosgoitte Ospino venciendo 2-0 a su rival del Tolima. Posteriormente, en un encuentro reñido, empató con la boyacense Angélica Ospina, quien se llevó la victoria por el criterio de desempate (Shenshu) y por último ganó holgadamente en la ronda de repechaje, para bañarse de bronce para el departamento del Atlántico.

Sobre ese encuentro que no le permitió llegar a disputar el oro y la plata, Maricarmen comentó “Esta ganar y perder y perdí porque me arrepentí, entraba y me arrepentía y creo que fue un descuido mío.

Al final estaba dichosa con su medalla de bronce “Esta medalla es muy importante debido a que he luchado bastante he entrenado muy fuerte, luchando con una lesión que traigo durante todo el año y no he podido atender y esta medalla se la dedico a Jehová, el único que tiene el poder de ponernos y quitarnos de un lugar "

Para mañana en el último día de competencia del karate en Manizales, tendremos los enfrentamientos por equipos, tanto en Masculino como en Femenino, donde nuestros deportistas dejarán todo sobre el tatami del coliseo menor de Manizales por el departamento del Atlántico.

Atlántico dos victorias en béisbol

La selección Atlántico de béisbol se mantiene invicta en los Juegos Nacionales de la juventud luego de ganar sus dos juegos en el día de hoy. La primera victoria fue ante Antioquia 8 carreras por 0 y luego derrotó a Bogotá 10 carreras por 4. Por ser partidos seguidos se jugó a 5 inning cada encuentro.

Ante los antioqueños la novena de Atlántico lanzó un ‘no hit no run combinado’ para consolidar una gran victoria. Los lanzadores que estuvieron en esta importante gesta fueron José Romero, quien abrió el juego con 3 sólidas entradas apoyado en un gran relevo de Harry Canedo, y Wilfran Julio para dejar en blanco al equipo de Antioquia.

“Feliz, súper contento con esta joya de lanzamientos que hicimos junto a mis compañeros, ya cuando el juego estaba por acabar fue que nos enteramos que habíamos lanzado un no hitter, vamos bien y seguiremos dando lo mejor“, manifestó el lanzador Romero

Seguidamente Atlántico volvió a salir victorioso ante Bogotá 10 carreras por 4, el joven de Malambo, Aníbal Martínez fue el MVP del juego, al conectar un grand slam en el mismo primer episodio. Su cuadrangular con las bases llenas fue por el jardín izquierdo, y es el primer jonrón que conecta Atlántico en estos Juegos Nacionales de la Juventud.

“Muy contento con este jonrón con las bases llenas, estaba esperando un buen lanzamiento para poder dar un buen batazo y así lo puede hacer, estoy feliz y contento con estas dos victorias en el día de hoy“, manifestó Martínez.

El mánager Normando Linero también disfrutó de estas dos victorias

“Hicimos varios ajustes con relación al primer juego ante Sucre, hablamos con los muchachos y eso se vio hoy en el campo, un equipo más tranquilo, con menos ansiedad haciendo y jugando buen béisbol, vamos bien, juego a juego“, apuntó Linero

Atlántico volverá a jugar este miércoles a segunda hora ante Córdoba.

Voleibol y boxeo en Pereira

La selección Atlántico de voleibol masculino perdió en su tercera salida ante la representación de Bolívar 3 sets a cero, con parciales de 25-20, 25-17 y 25-23.

Fue un partido bastante disputado, con puntos que se definieron con mucha intensidad, sin embargo, al final no le alcanzó al sexteto atlanticense.

Este miércoles el equipo del Atlántico volverá a jugar, buscando definir el puesto en la clasificación general del torneo.

Entre tanto, esta noche Atlántico iniciará su participación en el deporte del boxeo donde tiene grandes esperanzas de medallas.

El primero en combatir será Nahel Gamarra quien enfrentará a Yeferson Díaz de Antioquia en la categoría de los 54 kilogramos.

Gimnasia en Armenia

La gimnasta Angueline Estrella Miranda tuvo un destacado rendimiento en las competencia de suelo, salto y viga, llevándola con la misma pasión y entrega que la caracteriza a las finales de gimnasia en los Juegos Nacionales Juveniles en asimétrica, salto, suelo y viga.

La gimnasta del Atlántico competirá el jueves definiendo su posición en la competencia.