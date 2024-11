El exfutbolista Robinho, quien alguna vez fue estrella en clubes como el Real Madrid, Manchester City y AC Milan, continúa disputando partidos de fútbol dentro de la cárcel de Tremembé, en el estado de São Paulo, donde cumple una condena de nueve años por violación. La situación del deportista, encarcelado desde hace más de seis meses, ha captado la atención pública debido a las revelaciones sobre cómo transcurre su vida en prisión.

El encarcelamiento de Robinho es un caso que no ha pasado desapercibido en el ámbito deportivo y judicial. Su condena fue dictada en Italia en 2017, tras ser encontrado culpable de participar en una violación grupal contra una joven albanesa en Milán en 2013.

Sin embargo, la falta de extradición entre Brasil e Italia permitió que el jugador permaneciera en libertad en su país natal hasta este año, cuando la Justicia brasileña resolvió hacer efectiva la sentencia y trasladarlo a una prisión local.

Recientemente, el portal G1 dio a conocer que Robinho ha encontrado una manera de seguir practicando su deporte dentro de los límites del centro de reclusión. De acuerdo con lo que informó el medio, en los períodos recreativos, participa en partidos de fútbol que, aunque no siguen una estructura formal ni tienen equipos definidos, han logrado integrarlo en la rutina carcelaria.

Además, según se conoció, el jugador habría solicitado a su familia el envío de zapatillas para facilitar su participación en los juegos, lo que sugiere que ya es un jugador frecuente en las actividades recreativas del penal.

La penitenciaría de Tremembé, en la que se encuentra recluido, es conocida por albergar a diversas figuras públicas brasileñas, lo que le ha permitido a Robinho cierta notoriedad dentro de las instalaciones. La frecuencia de los partidos de fútbol y los criterios bajo los cuales se organizan no han sido detallados, pero los informes señalan que el deporte ha sido una constante en la vida del exjugador desde su ingreso.

Qué ha dicho Mercedes, la víctima del caso de Robinho

En paralelo a estas novedades sobre la vida de Robinho tras las rejas, la víctima del caso, identificada como Mercedes, compartió en una entrevista con Globoplay sus pensamientos respecto al encarcelamiento del futbolista.

En sus declaraciones, la joven expresó el impacto duradero del trauma que experimentó y comentó que el encarcelamiento de Robinho no le brinda alivio.

“Cuando me enteré de que lo arrestaron en Brasil, no fue una victoria. Es una derrota para todos. Principalmente por ellos, por su familia y por sus hijos”, comentó, agregando que aún no ha encontrado el camino para perdonar a quienes la agredieron.