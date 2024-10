El lateral colombiano del RCD Mallorca Johan Mojica se ha adueñado del costado izquierdo de la defensa balear desde su llegada a la isla este verano, procedente del Villarreal.

El futbolista de 32 años ha sido titular en ocho de las diez primeras jornadas de liga española a las órdenes del técnico Jagoba Arrasate, quien ya le conocía de su etapa en Osasuna el curso anterior, y ha contribuido positivamente en la ofensiva del elenco bermellón.

Mojica dejó atrás las dos suplencias del mes de septiembre frente a Leganés y Villarreal y ha mantenido un nivel muy sólido en la mayoría de los encuentros, aportando amplitud en su banda y colgando centros muy peligrosos para Vedat Muriqi y Cyle Larin.

A pesar de no tener ninguna asistencia en su cuenta particular, el veterano lateral ha generado varias ocasiones de peligro y suma 1,48 asistencias esperadas, por lo que si mantiene este nivel no tardará en sumar cifras a su buen rendimiento.

Hasta la fecha, el jugador colombiano suma tres porterías a cero y también suma a nivel defensivo con cinco recuperaciones por partido a pesar de descuidar en ciertas ocasiones su zona por las constantes internadas en campo rival.