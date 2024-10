Javier Tebas, presidente de LaLiga, subrayó que el brasileño Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, es “la ira del enemigo” porque lucha por el racismo y es “un líder” y remarcó que han puesto una “vigilancia especial” al jugador por todos estos hechos.

“Vinicius es un jugador que por luchar contra el racismo es la ira del enemigo y estamos teniendo una vigilancia especial porque es un líder que ha decidido tener una conducta clara en contra del racismo”, dijo, este lunes, Tebas en el acto de LaLiga en el que se daban las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol.

“Hay denuncias por las que él ni sabe que le habían insultado, porque con los equipos que enviamos en el estadio y fuera tenemos un conocimiento mucho mayor que hace un año y medio”, añadió.

“Se ha producido un cambio importante en los que ya esa conducta pasiva que tenía la gran mayoría de los espectadores ahora es colaboración. La gente señala y denuncia en los estadios cuando se escucha un insulto racista”, completó el presidente, aunque subrayó que va a ser un problema que no se va a poder erradicar “al 100%”.

“Esto nos ha llevado a desafíos como la autocrítica porque no hemos conseguido los objetivos y para hacerlo tenemos que seguir pensando en actuaciones que se puedan medir para ver que se reducen estos hechos, aunque tenemos que estar convencidos de que va a ser un problema que no podemos erradicar al 100%. El racismo no tiene lugar en nuestro juego ni en la sociedad. Cuando lo consigamos seremos la mejor liga del mundo”, indicó.

El presidente, que reconoció que estas jornadas sirven para “reflexionar y preguntarse si se están haciendo las cosas bien”, comentó que durante los últimos años han avanzado pero que todavía queda “camino por recorrer” para erradicar cualquier discurso de odio.

“Podemos hacer acciones, hechos, pero lo importante son las métricas y saber si estoy reduciendo lo que pretendo y eso es lo que tenemos que medir. Hemos avanzado pero nos queda mucho porque siguen existiendo esos comportamientos en el mundo del fútbol “, expresó el dirigente, que pidió tener competencias sancionadoras al tener más de 30 denuncias por conductas racistas.

“Queremos tener las competencias sancionadoras porque hoy no podemos sancionar ni a un club que no colabore ni a espectadores, gradas o aficionados. Deberíamos tenerlas porque somos capaces de acabar con los gritos individuales. Si tenemos las competencias, seríamos capaces de reducir todo esto y se ha demostrado que hemos eliminado cánticos coreados”, verbalizó.

“Para hacer esta autocrítica en términos generales tenemos que pensar que hace diez años en España los cánticos eran coreados por todo el estadio, y por suerte, ahora no es así. Algún presidente de un club nos dijo que queríamos convertir los estadios en óperas. Poco a poco conseguimos llegar a la postura de eliminar de los estadios todos esos gritos y es importante conseguir esas cuestiones y ver los errores que hemos cometido para no repetirlos”, comentó.

El presidente confesó que cuando escucha insultos a los futbolistas le “duele el fútbol” y siente “angustia”.

“Voy leyendo informes de los partidos y me causa dolor cuando veo que en tal estadio antes de entrar dijeron insultos contra un jugador y me duele el fútbol y siento esa angustia de que tenemos que seguir trabajando porque no es bueno para la sociedad ni para el deporte y tenemos que seguir trabajando. Seguiremos buscando condenas y en definitiva en LaLiga no solo jugamos en el terreno de juego, sino que luchamos juntos contra cualquier adversario que desafíe la tolerancia y que tenga conductas racistas”, expresó.