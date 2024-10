Junior sacó este jueves un comunicado extenso donde muestra su postura sobre la sanción recibida, tras los incidentes que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot, el pasado jueves 26 se septiembre, que llevaron a la suspensión del juego ante Atlético Nacional.

Leer más: Locura en Bolivia para conseguir una boleta para el juego ante Colombia

El equipo rojiblanco rechaza categóricamente los hechos de violencia que se presentaron y deja claro que no tiene relación alguna con los hinchas que viajaron a Medellín, para apoyar al equipo en el duelo ante el cuadro verdolaga.

“Frente a los hechos que se presentaron el pasado 26 de septiembre de 2024 en el partido en Medellín entre Nacional y Junior, por la 10ª fecha de la Liga BetPlay, y con relación a la decisión del Comité Disciplinario del Campeonato de Dimayor, Junior FC S.A se permite informar a la opinión pública:

*Rechazamos categóricamente cualquier acto que comprometa el desarrollo del juego y el bienestar de los asistentes a los escenarios deportivos, de jugadores, cuerpo técnico y autoridades del partido. Creemos firmemente que el deporte es el camino natural para la unión, la convivencia ciudadana y el gozo en paz de una sana pasión, pero jamás el oscuro sendero que alguna execrable minoría transita hacia la violencia.

Leer más: Ditta, Deossa y Roger Martínez, novedades en la convocatoria de la Selección

*Junior FC S.A no tiene relación con los individuos que participaron en los disturbios en el partido que nos ocupa, no facilitó el traslado ni entregó entradas a las personas que causaron violencia. Estas acciones no representan a la afición de Junior FC S.A ni a los valores del equipo, que promueve el juego limpio dentro y fuera del campo, así como el respeto a los rivales y a su afición”, se lee inicialmente en el comunicado.

El cuadro rojiblanco deja claro que respeta los respeta las decisiones de los órganos establecidos y muestra ejemplos en donde se ha aplicado la ley de la misma manera que se aplicó en la actual circunstancia.

Leer más: Esto fue lo que dijo Manuel Neuer del golazo de Jhon Durán en partido de la Champions League

“*Hemos difundido a nuestros aficionados mensajes sobre el comportamiento adecuado en los estadios y hemos realizado campañas y acciones encaminadas al cumplimiento de los deberes de asistencia a los escenarios deportivos y al disfrute en paz de la fiesta del fútbol. Estos esfuerzos son parte del compromiso por construir una cultura de respeto, convivencia y tolerancia.

* Junior FC S.A. respeta las decisiones de los órganos establecidos para la solución de conflictos bajo las normas vigentes, en este caso el literal h) del artículo 83 del Código Disciplinario Único, que establece claramente que la responsabilidad por la suspensión del partido recae en el club organizador si, debido a factores bajo su control, el encuentro no puede continuar. En este caso, lamentablemente el árbitro suspendió el partido por falta de garantías y la consecuencia esta prevista en la norma; decisión que el Comité Disciplinario en reiteradas ocasiones ha tomado con base en las mismas líneas argumentativas, como por ejemplo: Pereira vs Patriotas en la Liga BetPlay | 2024 - Resolución 021 de 2024, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la Liga BetPlay || 2023 - Resolución 084 de 2023, Deportivo Cali vs. Junior en la Liga BetPlay || 2023 - Resolución 084 de 2023, Valledupar vs. Leones en la Liga BetPlay || 2022 - Resolución 064 de 2022, Unión Magdalena vs. Envigado en la Liga BetPlay | 2022 - Resolución 011 de 2022.

* Estos precedentes muestran que la actuación reciente no es extraordinaria ni se aparta de los criterios establecidos de aplicación de las normas vigentes, pero además refuerzan que la seguridad es prioritaria y que la organización de eventos debe centrarse en el bienestar de todos los asistentes.

Leer más: ¿Cuánto cobra Jhon Jader Durán en el Aston Villa?

* Cabe resaltar que Junior FC S.A también fue sancionado con seis (6) fechas de suspensión de plaza parcial (tribunas Norte y Occidental – partes alta y baja) y una multa económica”, agregan.

Por último, Junior se comprometió a colaborar con las autoridades pertinentes para evitar futuros incidentes.

“Junior FC S.A se compromete a colaborar estrechamente con las autoridades y otros organismos de seguridad para evitar futuros incidentes, reforzando su imagen como un club comprometido con la paz en el fútbol, con la aplicación de las reglas establecidas y con el respeto integral por los rivales y sus aficiones, bajo el entendido que a todos nos une esta actividad que debe generar alegría, esparcimiento y unión al país entero”, concluyen.

El comunicado se publica luego de las declaraciones que dio el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, donde rechaza las sanciones impuestas y ratifica que el cuadro verdolaga irá hasta las últimas instancias para recuperar los tres puntos perdidos.