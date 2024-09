El MetLife Stadium y el Red Bull Arena de Nueva Jersey, el Hard Rock Stadium de Miami, el Rose Bowl de Pasadena y el Mercedes Benz Stadium de Atlanta figuran en la lista de estadios que albergarán en 2025 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA, anunciada este sábado en Nueva York.

El Lumen Field de Seattle, el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium de Orlando, el Bank of América Stadium de Charlotte, el TQL Stadium de Cincinnati, el Audi Field de Washington DC, el GEODIS Park de Nashville y el Lincoln Financial Field de Philadelphia completan la lista de 12 sedes del nuevo Mundial de Clubes, que se jugará del 15 de junio al 13 de julio con 32 equipos, con particular protagonismo en el Este de Estados Unidos.

Ante su presidente, el suizo Gianni Infantino, la FIFA anunció las sedes del torneo en un evento organizado durante el Global Citizen Festival, un concierto benéfico que por medio de celebridades y activistas busca reclamar medidas contra la pobreza extrema a los líderes del mundo en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos albergará en ese mismo período la Copa Oro, cuyas sedes estarán en el Centro y Oeste del país.

La primera edición del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA se jugará del 15 de junio al 13 de julio de 2025, con la participación de 32 equipos procedentes de los cinco continentes.

Real Madrid y Atlético Madrid son los equipos españoles clasificados para el torneo, en el que no estará el Barcelona.

Entre los demás participantes destacan Manchester City, Bayern Múnich, París Saint Germain, Juventus, Inter Milán, River Plate, Monterrey y Pachuca.

Estados Unidos ya tiene asegurada la presencia de Seattle Sounders en el Mundial de Clubes, por ser los ganadores de la Liga de Campeones de Concacaf de 2022.

Por ser país organizador, Estados Unidos podrá incluir a un equipo más al nuevo torneo por invitación.

Se conjetura hace meses sobre el criterio que se usará para elegir al último representante de Estados Unidos, con el Inter Miami de Leo Messi, campeón de Leagues Cup de 2023, en el centro de los focos.

Es la FIFA la encargada de decidir a quién va la plaza y es posible que el último billete se entregue al campeón de la liga local, y no al de la Leagues Cup, según aseguraron fuentes cercanas a la MLS a EFE.