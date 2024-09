Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, mostró su malestar este sábado con las recurrentes preguntas en cada conferencia de prensa sobre James Rodríguez y dijo que “no” le “gusta hacer diferencias” entre el colombiano y el resto de jugadores y advirtió que toda la plantilla, incluido él, deben “ir a más”.

James Rodríguez disputó este sábado frente al Leganés, en el derbi madrileño, su primer partido como titular. Salió de inicio y estuvo en el césped hasta el minuto 63 que fue sustituido. Fue su cuarta convocatoria con el equipo rayista.

“Parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

🎙️ A Iñigo Pérez parece que no le hace gracia que los medios se centren sólo en James...



😯 “Como entrenador y guía no me gusta que se hagan diferencias...” pic.twitter.com/Qkz5YJh2jG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2024

“Entiendo la jerarquía y las situaciones. James esta siendo ejemplar entrenando y tenemos entre todos que ayudarlo. No es bueno para él ni para el Rayo. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos”, señaló.

“Que quede claro que la libertad de expresión debe existir. Este es un tema que se está enquistando y debemos pararlo. En general no me ha convencido lo que he visto pero de James sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más”, concluyó.