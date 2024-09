El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, fue contundente este viernes con respecto a los inaceptables hechos de violencia vividos el jueves en el estadio Atanasio Girardot, durante el partido ente Atlético Nacional y Junior, que terminó en 21 heridos, entre esos un agente de Policía.

Jaramillo fue claro y contundente: el partido no se va a reanudar, quedó terminado por los actos de violencia.

“El partido terminó por falta de garantías, lo que quiere decir que ese partido terminó ahí donde está, en ese minuto”, afirmó el dirigente en el canal Win Sports, donde rechazó de plano lo vivido.

Por otro lado, sobre la definción de los puntos, indicó que ahora todo depende del informe del árbitro, Nolberto Ararat, según mencionó a Caracol Radio.

“Tenemos que esperar el reporte del árbitro (Nolberto Ararat). El árbitro lo suspendió por falta de garantías, no se va a reanudar y el Comité Disciplinario, con base en el informe, tiene que tomar una decisión sobre la sanción deportiva este caso. Los que más se perjudican son los clubes, pero hay que pasar de sancionar cemento a sancionar a estos hinchas”, agregó.

El juego se debió suspender en el minuto 54, tras el segundo gol de Nacional, cuando se vivieron enfrentamientos con armas blancas en las gradas entre hinchas de ambas escuadras, que se extendieron rápidamente por todo el escenario.

“No se concibe esa violencia en el fútbol, de esa manera, además con tanta gente con armas blancas, esto es un campanazo de alerta para todos. Tenemos que reaccionar sobre este tema y obviamente esto ha pasado en los hechos de violencia durante las últimas dos semanas, han estado ahí rondándonos y este ha desbordado muchos temas y tenemos que actuar entre todos los responsables. No hay que señalar con el dedo, sino actuar conjuntamente en defensa del espectáculo”, afirmó.

👔 “El partido no se va a reanudar, terminó ahí donde está en ese minuto”, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.#DespiertaWIN pic.twitter.com/fqBY797xMS — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2024

Al menos 21 personas, incluido un policía, resultaron heridas según el informe preliminar sobre los hechos ocurridos en la noche del jueves, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, apuntó algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos.

“Tenemos que cambiar nuestra aproximación, hubo una en estos años del diálogo y de incluir en estos años a muchos actores que no estaban como las barras, de tomar medidas más educativas. Creo que esto definitivamente no está funcionando, tenemos que tomar medidas más drásticas”, advirtió Jaramillo.

Dijo que ahora buscarán sancionar a los culpables de esta situación, siguiendo varios cursos de acción.

“Primero, claramente la identificación, en eso estamos trabajando con el Ministerio del Deporte a través de las ‘tiqueteras’ (Sic.) para identificar plenamente a las personas que acceden y entran a los escenarios. Segundo, con las autoridades locales, las autoridades de Policía que son nuestros aliados naturales, las alcaldías, y trabajar en la identificación de las personas para judicializarlas”, explicó.

Agregó que algo tan delicado no puede quedarse sin consecuencias, luego de haber sucedido ante la vista de todo el mundo.

“Lo que no puede pasar es que estos hechos que son evidentes, que son hechos públicos que todo el mundo vio, no tengan una consecuencia jurídica, para que esto no siga sucediendo, sino será un círculo vicioso que no va a terminar”, cerró.