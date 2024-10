El jugador Kevin Serna, nacido en Colombia pero nacionalizado en Perú, anunció la semana anterior su salida del fútbol peruano para sumarse al Fluminense, el vigente campeón de la Copa Libertadores.

Serna en cuestión de pocos días dejó claro de qué está hecho, el extremo respondió a las expectativas del nuevo equipo tras su debut como asistente en el triunfo contra Palmeiras, en el Maracaná. Incluso los hinchas lo eligieron como figura del partido.

Aunque su presente está en Brasil, el colombo-peruano confesó que su gran sueño es pertenecer a la ‘Tricolor’, aunque no ha tenido ningún acercamiento con la Selección Colombia.

Kevin Serna nació en Popayán, Cauca, pero obtuvo la nacionalidad peruana por el tiempo de estadía en ese país.

En una entrevista con el VBar de Caracol Radio, el extremo aseguró que: “Selección Colombia siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la Selección con el nivel que tiene. Ver que la Selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó”.

Asimismo, Serna indicó que “Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”, añadió.

“Uno como futbolista trabaja para llegar a la Selección Colombia, es el sueño que uno desde chico siempre tiene. Estoy tratando de trabajar lo más fuerte para poder cumplir el sueño. Espero estar preparado siempre, por eso me preparo lo mejor que puedo para que si algún día se me da la oportunidad, aprovecharla y estar a la altura porque sabemos que no es fácil”, dijo Serna en medio de la entrevista.

Finalmente, el actual jugador de Fluminense señaló que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), excepto conversaciones con su compañero de Fluminense, Jhon Arias.

“Todavía no he tenido ningún acercamiento, ni nada. Lo más cerca que he estado es hablar con Arias, que cuando llegué tuve la oportunidad de hablar un poco con él, bueno, después de que llegó de la Copa América. Me explicó más o menos cómo eran las cosas y hablo mucho con él. Ha sido fundamental para adaptarme acá lo más rápido posible”, finalizó el colombiano.