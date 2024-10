La ajedrecista malambera Valentina Ruiz Jaraba conquistó, en la modalidad blitz (partida rápida), el título en el Festival Nacional Escolar que se disputó hasta el 29 de noviembre, en Cartagena. Además, la deportista, categoría sub-13, nacida en Malambo, quedó subcampeona del mismo certamen, pero en la modalidad clásica, partida que dura 60 minutos.

'Me gusta mucho este deporte porque me permite desarrollar más mi conocimiento, me da la posibilidad de conocer otras ciudades', destacó la ajedrecista de 11 años.

Ruiz ha representado al Atlántico en diferentes certámenes nacionales. En el panamericano de Cali, disputado en junio en la categoría sub-12, alcanzó a estar entre las 10 primeras deportistas.

Ruiz Jaraba, con 11 años, va para séptimo grado, en la Institución Técnica Comercial Alberto Pumarejo, en Malambo.

Ajedrez en la Simón Bolívar

A partir de mañana, en la Universidad Simón Bolívar, se disputará el primer I Torneo de Ajedrez Rápido Rafael Mendoza, en homenaje al único maestro internacional de la Región Caribe.

El sistema de juego será el suizo a nueve rondas, 10 minutos por jugador sin incremento. Participarán la categoría abierta y la categoría sub-14.